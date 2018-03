%%%ProSiebenSat.1 gehört nicht mehr zu den Top 30-Dax-Unternehmen%%%

Der in Unterföhring ansässige Medienkonzern ProSiebenSat.1 verliert nach Kursverlusten seinen Platz im deutschen Leitindex. An seine Stelle tritt der Kunststoffhersteller Covestro. Wie die deutsche Börse mitteilte, werden die Änderungen zum 19. März umgesetzt. Mit diesem Schritt verliert der DAX seinen einzigen Medientitel. ProSiebenSat.1 war erst vor zwei Jahren in die Liste der 30 größten börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden.