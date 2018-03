%%%'Nordwest-Zeitung' steigt bei team neusta ein%%%

Die auf eCommerce und Kommunikation ausgerichtete Gruppe team neusta, Hauptsitz Bremen, ist mit einer neuen Gesellschafter-Struktur ins Jahr 2018 gestartet: Die NWZ-Digital GmbH & Co., Oldenburg, ('Nordwest-Zeitung') hält ab sofort zehn Prozent der Anteile. Der team neusta-Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Carsten Meyer-Heder sagt: "Mit der NWZ haben wir einen starken, regionalen Partner an Bord geholt, der wie wir an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert ist." Neben Stärkung der Kapitalkraft geht es beiden Seiten vor allem um den Ausbau gemeinsamer Geschäfte.

Marc Del Din, Geschäftsführer NWZ-Digital: "Wir verfolgen als Medienhaus eine konsequente Digitalisierungsstrategie und gehen dabei seit kurzem auch verstärkt den Weg, in bereits am Markt etablierte Unternehmen zu investieren. Dieses auch gerne im Nordwesten. Wir diversifizieren vor dem Hintergrund der Digitalisierung unsere Aktivitäten und stellen so unsere Mediengruppe zugleich breiter auf. In diesem Zusammenhang – aber auch im Bereich Start-ups – sehen wir großes Potenzial für fruchtbare Synergien." Darüber hinaus stockt die Hanseatische Gesellschaft für Diversifikation mbH & Co. jetzt ihre Anteile an team neusta von zehn auf 15 Prozent auf.