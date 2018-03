%%%Stefan Westendorp setzt neue Akzente beim Magazin 'DUB Unternehmer'%%%

Das Magazin 'DUB Unternehmer', Hamburg, hat das Profil seiner Life & Style-Rubrik geschärft und sich dafür kompetente Unterstützung an Bord geholt. Für Relaunch und Entwicklung des Ressorts zeichnet der frühere 'TV Movie'-Chefredakteur Stefan Westendorp verantwortlich. Der Titel 'DUB Unternehmer' (DUB: Deutsche Unternehmerbörse) erscheint zweimonatlich in einer Gesamtauflage von über 245.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen, sowie als Supplement in 'Handelsblatt', 'WirtschaftsWoche', 'Welt am Sonntag' und der 'Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung'. Zur Zielgruppe zählen Unternehmer, Gründer, Führungskräfte und Investoren.

Stefan Westendorp verantwortet die Neugestaltung und Fortführung des Ressorts Life & Style seit dem Jahresbeginn im Auftrag des Chefredakteurs Thomas Eilrich. Dieser sagt: "Leser wie Redaktion und Umfeld sind begeistert von dem Relaunch unter der Ägide Stefan Westendorps. Ich setze darauf, dass der erfolgreiche Start der Auftakt zu einer tollen Entwicklung dieses so wichtigen Ressorts ist." Westendorp, der heute als Medienberater in Hamburg und München arbeitet, meint: "Mit der neu gestalteten Life & Style-Rubrik erweitern wir den Kosmos des 'DUB Unternehmer'-Magazins deutlich. Die umfangreiche Strecke umfasst die Themenfelder Travel, Genuss, Outfit und Technik. Dabei ist es unser Anspruch, diese Themen immer wieder neu und spannend zu inszenieren."

Die DUB Deutsche Unternehmerbörse, Hamburg, (Geschäftsführung: Jens de Buhr, Nicolas Rädecke) wurde 2011 mit Beteiligung des 'Handelsblatts' gegründet. Das Portal ist nach eigenen Angaben einer der größten Online-Marktplätze für den An- und Verkauf von Firmen.