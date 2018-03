%%%RTL Group verzeichnet im Jahr 2017 ein Umsatzplus von 2,2 Prozent%%%

Die RTL Group mit Sitz in Luxemburg konnte ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent auf 6,37 Milliarden Euro erhöhen. Damit verbucht die Bertelsmann-Tochter einen Gewinn von 1,46 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus zum Vorjahr von 3,8 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Grund für die erneute Umsatzsteigerung ist die positive Entwicklung des deutschen TV-Geschäfts. Die Mediengruppe RTL Deutschland steuerte ein Gewinn von 743 Millionen Euro zum Gesamtergebnis bei. Trotz leicht abnehmenden Werbeeinnahmen stieg der Ertrag der deutschen Sendergruppe um 3,5 Prozent.

Für die kommenden Monate kündigte Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der RTL Group, weitere Investitionen in den Streaming-Markt an. Geplant sind unter anderem neue Angebote in Belgien, Ungarn und Kroatien.