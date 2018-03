Neue Plattform: 'Die Zeit' kooperiert mit ARD und internationalen Partnern

Gemeinsam mit Partnern aus Europa und Nordamerika entwickelt Zeit Online eine internationale Plattform für politische Zwiegespräche. Das Open-Source-Projekt mit dem Namen 'My country talks' soll es Medien und Institutionen weltweit ermöglichen, "Menschen mit diametral unterschiedlichen politischen Ansichten" ein persönliches Vier-Augen-Gespräch zu vermitteln. Das Projekt basiert auf den Erfahrungen von 'Deutschland spricht'. Bei dieser Zeit Online-Initiative vom Sommer 2017 hatten sich 12.000 Teilnehmer registriert, um "einen Nachbarn mit gegensätzlichen politischen Ansichten" persönlich zu treffen und mit ihm zu diskutieren.



Zu den bislang 15 Partnern von 'My country talks' zählen unter anderem 'The Globe and Mail' (Kanada), 'Morgenbladet' (Norwegen), 'La Repubblica' (Italien) sowie aus Deutschland ARD aktuell (Tagesschau / Tagesthemen), die Deutsche Presse-Agentur, 'Der Tagesspiegel', die 'Thüringer Allgemeine' und die 'Südwest-Presse'. Auch die City University of New York und die Robert-Bosch-Stiftung begleiten das Projekt, weitere internationale Partner sollen dazukommen.



Die technische Umsetzung der Plattform wird von Google finanziert und von der Berliner Agentur diesdas.digital umgesetzt. Zeit Online und alle anderen Projekt-Partner stellen ihre Leistung kostenlos zur Verfügung. Ein erster Test von 'My country talks' ist noch in diesem Jahr in Deutschland und einigen Partner-Ländern geplant.



'My country talks' ist zu erreichen über .

