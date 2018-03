%%%LPR Hessen verlängert RTL II-Zulassung um weitere 10 Jahre%%%

Vor genau 25 Jahren – im März 1993 – erhielt RTL II die Genehmigung zur Veranstaltung seines bundesweiten Fernsehprogramms. Der Zulassung des Privatsenders war eine kontroverse Diskussion vorausgegangen: Die Fassung des damaligen Rundfunkstaatsvertrags sah strenge medienkonzentrationsrechtliche Regelungen vor. Erst nach mehrfachen Änderungen des Gesellschafterkreises konnte die Versammlung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) ihr 'Go' geben: Sie erteilte RTL II die Zulassung, die zwischenzeitlich wiederholt verlängert wurde.

Joachim Becker, Direktor der LPR Hessen, gratulierte am am Dienstag, 6. März, RTL II-Senderchef Andreas Bartl zum Geburtstag und überreichte ihm dabei die neue Zulassungsurkunde für die kommenden 10 Jahre. "RTL II hat mit einigen Formaten wie Big Brother oder Berlin Tag und Nacht TV-Trends gesetzt, die auch für die Medienaufsicht Herausforderungen waren“, so Becker. „Ich wünsche dem RTL II-Team, dass sie den Sender weiter mit innovativen Ideen bereichern!"

Andreas Bartl, Geschäftsführer von RTL II und des Vermarkters El Cartel Media: "Experimentierfreude, Innovation und Veränderungsbereitschaft – all das ist vor allem dann möglich, wenn man einen vertrauensvollen Partner an seiner Seite weiß. Die LPR Hessen unterstützt RTL II seit 25 Jahren. Wir freuen uns, dass uns auch künftig dieses Vertrauen entgegengebracht wird."

Die Gesellschafter von RTL II sind: RTL Group (35,9 %), Heinrich Bauer Verlag KG (31,5 %), Tele München Fernseh GmbH & Co. Medienbeteiligung KG (31,5 %, davon je 50 % Tele München Gruppe und The Walt Disney Company) und Burda GmbH (1,1 %).