%%%Südostasien: Burda investiert in Gebrauchtwagen-Plattform Carsome%%%

Hubert Burda Media, München, baut seine internationalen Investments aus und beteiligt sich an Südostasiens führender Gebrauchtwagen-Plattform Carsome. Burdas Investmenteinheit BurdaPrincipal Investments führte die Finanzierungsrunde (Series B), in der Carsome insgesamt 19 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, zusammen mit Gobi Partners und weiteren Investoren an. Carsome hat seinen Hauptsitz in Malaysia und beschäftigt mittlerweile über 150 Mitarbeiter. Mit dem Kapital will das Unternehmen seine Position in Indonesien und Thailand, den größten Automobilmärkten der Region, stärken.

"Der aufstrebende Automobilsektor befindet sich in Südostasien erst in den Anfängen einer digitalen Transformation. Wir glauben fest daran, dass Carsome ideale Voraussetzungen mitbringt, um hier die Brücke zwischen Offline und Online zu schlagen. Deshalb freuen wir uns sehr, Carsome dabei zu unterstützen, die führende Gebrauchtwagen-Plattform der gesamten Region zu werden", sagt Albert Shyy, Leiter Südostasien-Büro BurdaPrincipal Investments.