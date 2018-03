%%%NDR bündelt Nachrichtenproduktion für Hörfunk, Fernsehen und Onlinemedien ab 2020%%%

Der Norddeutsche Rundfunk hat angekündigt seine Nachrichtenangebote im Hörfunk, im Fernsehen und in Onlinemedien ab dem Jahr 2020 an einen gemeinsamen Standort in Hamburg-Lokstedt zusammenzuführen. Dort sollen vor allem Kurznachrichten sowie Berichte und Reportagen für Norddeutschland produziert werden. Geplant ist zudem, die Zusammenarbeit für überregionale Hintergrundberichte zu stärken, beispielsweise zwischen NDR Info und tagesschau24. Die vier NDR-Landesfunkhäuser, die sich auf landesspezifische Nachrichten fokussieren, sind an dem Vorhaben nicht unmittelbar beteiligt. Derzeit können die rund 250 Mitarbeiter ihre Vorschläge und Ideen in Arbeitsgruppen und Workshops einbringen.

Zurzeit wird auf dem NDR-Gelände in Hamburg-Lokstedt ein crossmedialer Newsroom für ARD-Aktuell gebaut wird. Dort sollen ab 2019 die Redaktionen von Tagesschau, Tagesthemen, tagesschau24 und tagesschau.de zusammenarbeiten. Durch den für 2019 geplanten Umzug der ARD-aktuell-Redaktionen werden in Hamburg-Lokstedt Flächen frei, in die dann Nachrichten- Abteilungen des NDR einziehen sollen, um dort in Zukunft crossmedial zusammenzuarbeiten.

"Wir möchten bestehende lineare Angebote wie NDR Info, NDR aktuell und tagesschau24 stärken, indem wir die Nachrichtenproduktion für Hörfunk, Fernsehen und Internet eng verknüpfen", sagt NDR-Intendant Lutz Marmor. "Mit einer effizienten trimedialen Organisation bündeln wir Kräfte für die journalistische Arbeit, für zeitgemäße Information im Fernsehen, im Radio und online. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir schneller und mehr Bewegtbild auf NDR.de bringen. Neben höherer Effizienz bleibt das breite Spektrum und die Vielfalt unserer Nachrichtenangebote ein wichtiges Ziel."