%%%Australien: Bauer verkauft 'Australian Geographic', Rebel Wilson will noch mehr Geld%%%

Die Hamburger Bauer Media Group gibt in Australien eine weitere Zeitschrift ab. Wie jetzt bekannt wurde, wechselt das 'Australian Geographic'-Magazin vom Bauer-Tochterverlag in Sydney zu dem kanadischen Unternehmen Blue Ant Media mit Hauptsitz in Toronto. Die 2011 gegründete Blue Ant Media-Gruppe, hinter der mehrere Investment-Firmen stehen, ist bereits mit anderen Aktivitäten in Australien vertreten. Bekannt ist das Unternehmen u.a. durch zahlreiche Video- und TV-Produktionen - von Factual Entertainment bis zu Kinder-Formaten.

Die zweimonatlich erscheinende Natur-Zeitschrift 'Australian Geographic' erreicht nach Verlagsangaben über 540.000 Leser. Aufgrund der angespannten Lage im australischen Printmarkt hatte sich die Bauer Media Group zuvor schon von etlichen Magazinen getrennt. Gleichwohl publiziert der Verlag dort weiterhin über 60 Titel.

Unterdessen fordert die Schauspielerin Rebel Wilson ('Pitch Perfect') jetzt eine weitere Millionen-Zahlung von Bauer in Australien. Im vergangenen Jahr hatte bereits ein Gericht im Bundesstaat Victoria geurteilt, der 37-jährige Hollywood-Star sei in mehreren Artikeln der Bauer-Zeitschriften 'Women’s Weekly', 'Woman’s Day' sowie 'OK' diffamiert worden. Die Entschädigungssumme belief sich auf 4,5 Millionen australische Dollar (ca. 3 Mio. Euro). Bauer legte dagegen Berufung ein. Nun fordert auch Wilson noch weitere 1,3 Millionen australische Dollar als Entschädigung für die Kosten der juristischen Auseinandersetzung mit dem Verlag.