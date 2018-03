%%%Funke Medien bringt junges Wohnmagazin auf den Markt%%%

Die in Essen ansässige Funke Mediengruppe erweitert ihr Print-Portfolio um die Wohnzeitschrift 'Cosy'. Das Magazin erscheint ab sofort zweimonatlich im Maxipocket-Format und wendet sich an einrichtungsbegeisterte Leser ab 25 Jahren. 'Cosy' bietet nach eigenen Angaben Inspirationen, Trends, Ratgeber- und Selfmade-Geschichten, Shoppingadressen und Wohnreportagen.

Verantwortet wird das Heft von einem Team aus dem Landidee Verlag, Ismaning, um Chefredakteurin Lina Eberl, 32. 'Cosy' umfasst 132 Seiten startet mit einer gedruckten Auflage von 150.000 Exemplaren und kostet zum Start 2,50 Euro. Mit der Erstausgabe startet auch dein eigene Website und ein Instagram-Account.

"Auf dem Markt für Wohnmagazine gibt es zwar eine Reihe an sehr hochwertigen Titeln – darin finden sich jedoch die jungen, einrichtungsbegeisterten und kreativen Leser oft nicht wieder", sagt Lina Eberl, Chefredakteurin von 'Cosy'. "'Cosy' steht für Wohnen, das Spaß macht – und das spiegelt sich in unserem Themenspektrum wie auch in der Heftgestaltung wider".

Barbara Brehm, Verlagsbereichsleiterin des Landidee Verlags ergänzt: "Mit 'Cosy' nutzen wir die Wohnkompetenz des Landidee Verlags, in dem bereits die erfolgreichen Living-Magazine 'Landidee Wohnen & Deko' sowie 'Deko Ideen' erscheinen und erweitern unser Portfolio um einen Titel für eine hochattraktive junge Zielgruppe".