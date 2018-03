%%%Burda launcht Gartenmagazin für Kinder%%%

BurdaHome mit Hauptsitz in Offenburg baut das Portfolio seiner Zeitschrift 'Mein schöner Garten' aus und will künftig auch die Zielgruppe der ganz jungen Leserschaft mit einem eigenen Titel erreichen: 'Mein kleiner schöner Garten mit Frieda + Paul' kommt am 15. März 2018 neu in den Zeitschriftenhandel.

Der Newcomer erscheint in 2018 zweimal. Die Erstausgabe kommt am 15. März 2018 in einer Druckauflage von rund 50.000 Exemplaren zum Copypreis von 4,80 Euro in den Handel. Umfang: 52 Seiten. Als Add On auf dem Cover gibt es eine Lämmchen-Figur der Firma Schleich. Eine weitere Teilauflage von 50.000 Exemplaren der Erstausgabe ohne Add On kommt im Bundling mit dem Magazin 'Lisa Blumen & Pflanzen' zum Preis von 1,90 Euro einen Monat später in den Handel. Die Neuerscheinung wird in einer Kooperation mit Nickelodeon im TV promotet.

"Wenn es rund um den Garten geht, sind die Marken von BurdaHome bei den Konsumenten die erste Wahl, print wie digital. Das Thema Garten & Natur erleben hat definitiv keine Altersgrenze. Deshalb möchten wir mit Mein kleiner schöner Garten Frieda + Paul auch Kinder für die Erlebniswelt Garten & Natur begeistern", sagt Petra Hornberger, Managing Director BurdaHome (Garten/Living).