%%%US-Markt: Facebook schließt Rechte-Deal mit MLB ab%%%

Facebook baut in den USA seine Sport-Live-Berichterstattung aus: Das kalifornische Netzwerk verlängert den Vertrag mit der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB. Das bestätigte der Verband auf seiner Website. Die Vereinbarung umfasst die Übertragung von 25 Live-Spielen, von denen Facebook jeweils eines pro Woche zeigen darf. Über den Kaufpreis wurden keine näheren Angaben gemacht. Nach Medienberichten soll Facebook zwischen 30 und 35 Millionen Dollar (24 bis 28 Millionen Euro) bezahlt haben.

Los geht es am 4. April mit der Partie zwischen den Philadelphia Phillies und den New York Mets. Bereits im vergangenen Jahr hatte das soziale Netzwerk die Streaming-Rechte an 20 Spielen der Baseball-Saison erworben.