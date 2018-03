%%%Bundeskanzlerin Angela Merkel und weitere prominente Gäste beim 'Medien-Q' der Funke Mediengruppe%%%



v.l.: Funke-Verlegerin Julia Becker, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chefredakteur Jörg Quoos (Foto: Funke Mediengruppe)

Prominenz zu Gast in der Berliner Funke-Zentralredaktion: Das Team um Chefredakteur Jörg Quoos und Online-Chefredakteur Thomas Kloß hat am Montag wieder zahlreiche wichtige Köpfe aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei der zweiten Ausgabe des Events 'Medien-Q' in der Redaktion in der Friedrichstraße empfangen. Die rund 200 geladenen Gäste des Abends, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, konnten bei einem lockeren Get-together miterleben, wie im Newsroom gearbeitet wird. Die Zentralredaktion versorgt von dort jeden Tag ein Dutzend Zeitungen und deren Onlineportale mit exklusiven überregionalen Inhalten direkt aus der Hauptstadt.

Funke-Chefredakteur und Hausherr Jörg Quoos begrüßte neben Angela Merkel unter anderem die BundesministerInnen Sigmar Gabriel, Ursula von der Leyen, Katarina Barley, Hubertus Heil und Julia Klöckner sowie die hochrangigen Polit-Stars wie Annegret Kamp-Karrenbauer, Andrea Nahles, Christian Lindner, Dietmar Bartsch, Karin Göring-Eckhardt, Anton Hofreiter, Bernd Riexinger und Katja Suding.

Ebenfalls unter den Gästen: Prof. Dr. Frank Überall (DJV-Präsident), Christian Mihr (GF Reporter ohne Grenzen), Ulrich Wilhelm (ARD-Vorsitzender + BR-Intendant), Stefan Aust (Herausgeber Die Welt), Stephan Scherzer (Hauptgeschäftsführer VDZ) und Roland Jahn (Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen).