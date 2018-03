%%%Condé Nast Verlag überarbeitet Cover-Design von 'AD Architectural Digest' %%%

Das zum Condé Nast Verlag gehörende Interior-Design-Magazin 'AD Architectural Digest' mit Deutschlandsitz in Hamburg präsentiert sich mit den April-Ausgaben weltweit in einer neuen Cover-Optik. Das Design wurde inhouse von den Chefredaktionen der elf internationalen Editionen entwickelt. Im Zuge des Relaunches erhält das Magazin-Logo auf allen Ausgaben noch mehr Präsenz. Zugleich wird das Titelmotiv künftig stärker in Szene gesetzt, indem der charakteristische weiße Rahmen zurücktritt. Die deutsche April-Ausgabe, die ab heute im Handel erhältlich ist, erscheint mit dem Schwerpunkt Italien und zeigt auf dem Titel das jüngste Interior-Projekt der Turiner Architekten Andrea Marcante und Adelaide Testa. Neben der deutschen Ausgabe wurden bereits die Ableger in Indien und der USA im neuen Design veröffentlicht.

"In 'AD' reflektieren wir die Schwingungen des Zeitgeistes auf allen Ebenen − auch und insbesondere über gestalterische Aspekte", sagt Oliver Jahn, Chefredakteur der deutschen Ausgabe von 'AD'. "Wir wollen mit der neuen Coveroptik ein Gefühl von Leichtigkeit, Luftigkeit und Raum vermitteln.“

'AD Architectural Digest' ist mit Ausgaben unter anderem in China, Frankreich, Indien, Italien, Mexiko, Latein Amerika, Russland, Spanien und im Nahen Osten vertreten.