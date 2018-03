%%%Cover des Monats Februar 2018: 'brand eins' gewinnt mit "Anti"-Titel%%%



Cover des Monats Februar 2018

"Sex sells" – mit dieser Formel holt das Wirtschaftsmagazin 'brand eins' den Titel 'Cover des Monats' im Februar 2018. Die Redaktion vom Speersort 1 hält den Marketingverantwortlichen mit der Ausgabe 'Zeig, was du kannst' den Spiegel vor die Nase. Das kommt bei unserer Fachjury aus der Werbe- und Medienwelt gut an. Zum Beispiel sagt Beate Rybarz, Group Head Print bei der Düsseldorfer Mediaagentur Zenith: "So einfach und doch so stark – der Aufsteller mit dem simplen Aufdruck Sex macht subtil klar, um was es in der Titelstory geht." Ralf Nolting, Creative Director bei Grabarz & Partner in Hamburg, findet: "Der Antititel mit Antigestaltung mit Antifoto. So kann man auch auffallen!" Und Benjamin Minack, Gründer und Geschäftsführer der Berliner Agentur ressourcenmangel, lobt: "Ganz billig. Ganz stark. Mehr Titelleistung geht eigentlich gar nicht."



Alle Gewinner und Statements der Jury finden Sie unter www.cover-des-monats.de

Mehr Informationen in der kommenden Ausgabe 'new business' Nr. 12. Hier geht es zur Bestellung.