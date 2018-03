%%%Meetrics führt Ad Verification für Facebook-Videos ein%%%

Der Ad-Verification-Anbieter Meetrics, Berlin, baut sein Portfolio aus: Fortan können Kunden des Dienstleisters die Sichtbarkeit ihrer Video-Anzeigen auf Facebook und Instagram messen und die Daten verifizieren lassen. Die Lösung funktioniert sowohl auf Desktop als auch auf mobilen Endgeräten. Bislang wurde diese Funktion nur für Facebook-Display-Banner angeboten.

Die Viewability Solution für Video-Messungen folgt dabei den Empfehlungen des US-amerikanischen Media Rating Councils (MRC). Demnach muss das Werbemittel mindestens mit 50 Prozent seiner Fläche für wenigstens zwei Sekunden sichtbar gewesen sein.

Durch die Erweiterung der Viewability Solution auf Video-Inhalte erhalten Werbetreibende einen ganzheitlichen Einblick über die Sichtbarkeit ihrer Werbekampagnen bei Facebook und Instagram. Die Viewability Solution von Meetrics ist weltweit verfügbar.

"Wir freuen uns, dass unsere Kunden neben Display-Ad-Formaten nun auch Video Ads bei Facebook und Instagram mit unserer Lösung verifizieren können", sagt Philipp von Hilgers, CEO und Co-Founder von Meetrics. "Damit sind Werbetreibende nun in der Lage, die Viewability-Werte sämtlicher Marketingmaßnahmen auf einfache Weise nachzuvollziehen und noch nicht genutzte Potentiale schnell zu erkennen und auszuschöpfen."

Uwe Storch, Head of Media bei Ferrero, fügt aus Kundensicht hinzu: "Im digitalen Marketing ist uns wichtig, dass Kennzahlen wie Viewability, Ad Fraud, Brand Safety und Audience Verification auf Grundlage allgemeingültiger Standards überprüft werden. Wir schätzen an der Partnerschaft zwischen Facebook und Meetrics auch den Aspekt, dass hier erstmalig ein Anbieter zum Zug kommt, der seinen Firmensitz nicht in den USA hat und einen besonderen Fokus auf die Anforderungen des europäischen Marktes legt. Wir hoffen, dass auch nach diesem wichtigen Schritt weiter konsequent daran gearbeitet wird, die Auslieferungsqualität digitaler Werbung zu verbessern."