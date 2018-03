%%%'Gala' bringt Ableger zum Thema Schönheitsoperationen auf den Markt%%%

Das People- und Lifestyle-Magazin 'Gala' aus dem Verlag Gruner + Jahr, Hamburg, erweitert sein Portfolio um einen Titel zum Thema Schönheitsoperationen. Das Sonderheft 'Gala Beauty' ist ab dem 15. März zu einem Copypreis von 7,90 Euro im Handel erhältlich.

Das insgesamt 164 Seiten umfassende Magazin bietet seinen Lesern Hintergrundinformationen zu sämtlichen Eingriffen und Verschönerungsmaßnahmen. Neben aktuellen Trends und Techniken enthält das Heft auch Checklisten und Empfehlungen für Ärzte und Kliniken, aber auch einhergehende Risiken und Kosten werden thematisiert.

Der Titel ist eine Wortkreation aus der bekannten Dachmarke und dem englischen Verb 'to beautify', was übersetzt so viel wie sich verschönern bedeutet. Nach eigenen Angaben verstehe die Publikation Behandlungsmethosen wie Facelift, Botox und Fettabsaugen nicht als Tabus. Vielmehr seien sie, sofern sie seriös und kompetent durchgeführt würden, "zeitgemäße Möglichkeiten der chirurgischen oder minimalinvasiven Schönheitsoptimierung". 'Gala Beauty' ist als Kompendium angelegt, das regelmäßig aktualisiert wird. Die Druckauflage beträgt 80.000 Exemplare.

"Schönheitsoperationen und minimalinvasive Eingriffe sind Themen, mit denen sich immer mehr Frauen und Männer – übrigens aller Altersstufen – befassen", sagt Anne Meyer-Minnemann, Chefredakteurin der 'Gala'. "Mit unserem Sonderheft können sich Interessierte umfassend und glaubwürdig über eine Reihe der gängigsten Verschönerungsmaßnahmen informieren. Wer sich in Zukunft mit dem Thema Selbstoptierung befassen möchte, hat mit 'Gala Beauty' einen zuverlässigen, seriösen und unabhängigen Begleiter an seiner Seite, den es in dieser Form noch nicht auf dem Markt gibt.“