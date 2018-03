%%%RTL AdConnect eröffnet erste US-Niederlassung%%%

RTL AdConnect, internationaler Werbevermarkter der Bertelsmann-Tochter RTL Group, eröffnet in dieser Woche seine erste US-Niederlassung in New York. Mit der neuen Niederlassung soll der "komplexe europäische Markt" für amerikanische Marken erschlossen werden. Der Standort an der 5th Avenue in New York dient als US-Hauptsitz und befindet sich in einer Bürogemeinschaft mit den Partnern SpotX und StyleHaul.

RTL AdConnect erreicht nach eigenen Angaben "täglich Millionen von Konsumenten auf der ganzen Welt" und bietet individuelle Lösungen über ein breites Portfolio von Multimedia-Partnern hinweg; darunter mehr als 100 TV-Sender, 300 digitale Plattformen und 30 Radiostationen in 12 Ländern.

Darüber hinaus stellt RTL AdConnect US-Kunden den 'Total-Video-Marketplace' vor. Dabei handelt es sich laut RTL um die "erste programmatische Plattform, mit der US-Werbungtreibende in einer One-Stop-Shop-Lösung programmatisch Zugang zum europäischen Werbemarkt erhalten".