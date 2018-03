%%%Turner International schafft neue Geschäftseinheit für digitale Werbung%%%

Mit dem Start von Turner International Digital Advertising Sales – T1 – bündelt Turner seine internationalen Aktivitäten im Bereich digitale Werbung in einer eigenen Geschäftseinheit. Dadurch wird sowohl das bestehende Angebot in der lokalen Werbevermarktung für digitale und lineare Formate, als auch die Aktivitäten von CNN International Commercial (CNNIC) in Lateinamerika, der EMEA-Region und im Asien-Pazifik-Raum ergänzt.

Das Ziel von T1 ist es, globale Werbekunden außerhalb der USA mit dem Publikum aus dem digitalen Portfolio von Turner in den Bereichen Unterhaltung, Kinder, Nachrichten und Sport zu verbinden. Dazu zählen Marken, wie Bleacher Report, Cartoon Network, Boomerang, CNN, ELEAGUE, TNT, TBS, Great Big Story, Esporte Interativo sowie COPA90, an der Turner Anteile hält.

Laut Turner bietet T1 Markenunternehmen "eine Vielzahl an kreativen und datengestützten Werbelösungen". Diese reichen von strategischen Partnerschaften bis hin zur Erstellung maßgeschneiderter Kampagnen, die Branded Content, Native Advertising und Product-Placement sowie Pre-Roll- und Display-Inventar im gesamten digitalen Portfolio von Turner International umfassen. Die neue Geschäftseinheit ist darauf ausgerichtet, dass sie mit großen Markenunternehmen bei zahlreichen Kampagnen zusammenarbeitet. Diese sollen über mehrere Regionen hinweg skalierbar sein und können unter Berücksichtigung geeigneter Turner-Formate gezielt auf definierte Länder ausgerichtet werden. Darüber hinaus können Zielgruppen geclustert und mit Blick auf Demografien "in einem markengerechten und qualitativ hochwertigen Mobil-, Desktop- und Social-Media-Umfeld" erreicht werden.

T1 beruht auf der Digitalstrategie von CNNIC, Daten- und Content-Lösungen zu kombinieren, um Partnerschaften zwischen CNN und internationalen Werbetreibenden aufzubauen. CNNIC ist der Geschäftszweig von Turner International, welcher alle CNN-Formate außerhalb der USA monetarisiert. Auf Basis dieser Vorlage wird T1 von Rani Raad, Präsident von CNNIC, aufgebaut und geleitet.

Die Einheit besteht aus einem Team von Vertriebs-, Beratungs- und Fachexperten, die eng mit den Führungs-, Technologie-, Werbe-, Produkt- und Redaktionsteams von Turner International zusammenarbeiten, um das Potenzial der Monetarisierung rund um digitale Formate auszuschöpfen. Rob Bradley, Vice President Digital Commercial Strategy und Digital Advertising Sales bei CNNIC und T1, zeichnet sich für den operativen Betrieb von T1 verantwortlich.