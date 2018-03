%%%RTL startet neuen TV-Sender Now US am 21. März%%%

Die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, hat den Start ihres neuen TV-senders Now US bekanntgegeben: Ab dem 21. März ist das Spartenprogramm in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 6 Uhr morgens über die Plattform TV Now zu empfangen.

Der Programm-Schwerpunkt liegt auf US-Serien, die nach der Ausstrahlung 30 Tage kostenlos on demand bei RTL Now abgerufen werden können. Für den linearen TV-Sender Now US müssen Zuschauer nach einer Test-Phase von 30 Tagen eine Gebühr von 2,99 Euro pro Monat bezahlen.

Zu den Programm-Highlights zählt die US-Sitcom 'Modern Family', die unter der Woche täglich ab 20.15 Uhr mit jeweils vier episoden. Im anschluss laufen abwechselnd 'Glee', 'Breaking Bad', 'White Collar' und 'King & Maxwell'. Ebenfalls zum Angebot zählt unter anderem die Free-TV-Premiere der Serie 'Lizzie Borden – kills!' mit Christina Ricci. Nutzer können Now US unter anderem über Smartphones, Tablets, der Apple-Streaming-Box, der Apple-TV-App, über Amazo- Fire- TV oder Android-TV abrufen.