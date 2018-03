%%%Medienforum NRW fällt in diesem Jahr aus - Branche zeigt kein Interesse%%%

Das seit den 80er Jahren in Köln veranstaltete Medienforum NRW fällt in diesem Jahr erstmals aus. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat dem Landtagsausschuss für Kultur und Medien Anfang März mitgeteilt, dass für ein Medienforum "alter Prägung" in der Medienbranche "kein Interesse" bestehe. Dies hätten vielfältige Gespräche gezeigt. Nun wolle die Landesregierung gemeinsam mit der Medien-Branche ein neues Konzept für das Medienforum entwickeln.

Noch im Oktober vergangenen Jahres hatte Staatssekretär Nathanael Liminski, Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei, gegenüber dem selben Landtagsausschuss ein "neues" Medienforum NRW angekündigt, das alle "relevanten Akteure" zusammenbringen werde.