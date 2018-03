%%%RTL Group-Tochter steigt ins E-Sport-Business ein%%%

Die französische Groupe M6, deren größter Anteilseigner die Bertelsmann-Tochter RTL Group ist (Anteil: 48,26 Prozent), hat über ihre Tochtergesellschaft M6 Web eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen Glory4Gamers erworben, das im Internet und bei Turnieren Wettkampfspiele für Computerspiel-Fans anbietet und über 500.000 Nutzer hat. Als weiterer Partner kommt Calao Finance mit an Bord - ein unabhängiger Finanzinvestor, der mehr als ein Dutzend Investments in Digital-Media-Unternehmen hält. Glory4Gamers ist ein französisches Start-up, das 2012 gegründet wurde. Das Spektrum der Wettkämpfe umfasst einige der beliebtesten Games des E-Sport-Marktes wie Call of Duty, Fifa, League of Legends, Hearthstone, Rocket League oder Rainbow Six Siege.

