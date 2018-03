%%%Smaato nimmt Fraud-Schutz-Technologie ins Portfolio auf%%%

Die Mobile Advertising-Plattform Smaato mit Standort unter anderem in Hamburg hat eine Partnerschaft mit dem Technologie-Anbieter Protected Media vereinbart und nimmt in diesem Zuge fortan die Fraud-Schutz-Technologie für In-App- und Video-Ad-Formate von Protected Media in sein Angebot auf.

Mit dieser Maßnahme will Smaato nach eigenen Angaben sein Netzwerk aus über 90.000 Publishern und App-Entwicklern sowie mehr als 10.000 Werbetreibenden noch besser vor betrügerischer Werbung zu schützen.

Laut Protected Media stieg in den vergangenen sechs Monaten die Anzahl der In-App-Fraud-Vorfälle, bei dem Betrüger Apps minderwertiger Qualität wie solche führender Publisher wirken lassen, auf das nahezu Zehnfache im Vergleich des ersten Halbjahres 2017 an.