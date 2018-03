%%%7TV nimmt erstmals externe Content-Partner ins Portfolio auf%%%

Die Streaming-Plattform 7TV, die von ProSiebenSat.1 und Discovery gemeinsam als Joint Venture betrieben wird, erweitert ihr Sender-Angebot und stellt seinen Nutzern künftig auch die Bewegtbild-Inhalte der Sender Sport 1, Welt und N24 Doku zur Verfügung. Die Vereinbarung umfasst sowohl den Livestream der TV-Kanäle als auch On Demand-Inhalte. Das Online-Portal der beiden Medienkonzerne mit Sitz in München bindet damit erstmals Inhalte von Anbietern ein, die nicht zu den eigenen Senderfamilien gehören. Nach Angaben der Unternehmen soll eine Plattform geschaffen werden, die Nutzern eine breite Bandbreite an Sendern und Content auf einer App anbietet.

In diesem Rahmen baut 7TV seine Führungsebene aus und beruft Alexander von Woikowsky zum Chief Content Officer und Managing Director von 7TV. In diesen Positionen verantwortet er fortan den Bereich Partnerschaften und Distribution. Von Woikowsky kommt von ProSiebenSat.1, wo er seit 2012 ebenfalls im Bereich Distribution tätig war. Zuletzt arbeitete er dort als Director Key-Account Management.

Seit dem Start des Streaming-Angebots im Oktober 2017 stehen den Zuschauern neun Fernsehsender in Deutschland zur Verfügung. Dazu zählen etwa ProSieben, SAT.1, kabel eins, DMAX, sixx, ProSieben Max, SAT.1 Gold, kabel eins Doku und TLC. Außerdem gibt es eine Eurosport-Zone mit Sporthighlights und Videos.

"Die neuen Contentpartner unterstreichen unsere konsequente Strategie eines offenen Ansatzes und unser Vorhaben, mit 7TV die VOD-Plattform für deutsche TV-Inhalte sowie Live-TV auf allen digitalen Kanälen zu schaffen“, sagt Alexandar Vassilev, CEO von 7TV.