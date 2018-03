%%%Schlütersche startet digitales Magazin über Nutzfahrzeuge%%%

Die Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover, erweitert ihr Portfolio im Themenfeld Kfz & Mobilität. Mit dem rein digitalen 'Nutzfahrzeuge-Magazin' launcht der Verlag jetzt ein neues Objekt, das sich inhaltlich auf leichte Nutzfahrzeuge fokussiert. Das Magazin erscheint unter www.nutzfahrzeuge-magazin.de kostenfrei mit vier Ausgaben im Jahr, die Erstausgabe ist bereits online.

"In ganz Deutschland gab es weder im Digital- noch Printbereich ein Magazin zum Thema leichte Nutzfahrzeuge. Damit platziert sich die Schlütersche in einer bisweilen noch unbesetzten Nische auf dem Markt und bietet durch einen innovativen Themenmix dem Leser absoluten Mehrwert", betont Projektmanager Lasse Drews. "Auch für unsere Werbepartner ist das extrem spannend, da wir sie im Storytelling komplett begleiten. Den mit uns produzierten Content platzieren wir gezielt in der vorher definierten Zielgruppe mit ihren spezifischen Bedürfnissen."