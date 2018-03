%%%'The Red Bulletin Innovator' erscheint mit 50.000 neuen Heften in Deutschland %%%

Im vergangenen Jahr kam die erste Ausgabe von 'The Red Bulletin Innovator' in Deutschland auf den Markt. Die als Erweiterung des Active-Lifestyle-Magazin 'The Red Bulletin' positionierte Zeischriften-Marke stieß auf hjohe Nachfrage, sodass die Auflage von 50.000 auf 80.000 Stück erhöht wurde. Nun kommen 50.000 weitere Hefte in den Handel. Fortan soll das Magazin von Red Bull Media House, einer 100 prozentigen Tochtergesellschaft von Red Bull, zweimal jährlich in Deutschland und dreimal jährlich in Österreich und der Schweiz publiziert werden.

Das Magazin legt seinen Schwerpunkt auf die Themen Startups und Innovation. Die aktuelle Ausgabe behandelt das Thema Social Innovation. Darin gibt es etwa Interviews mit den beiden Gründern Waldemar Zeiler und Philip Siefer von dem Berliner Kondom-Startup Einhorn sowie mit Philipp Westermeyer, Gründer des OMR Festivals. Ebenfalls im Heft enthalten ist unter anderem eine Reportage über das soziale e-Learning Startup EduHeroes.

"Wir portraitieren visionäre Persönlichkeiten sowie innovative Produkte und erzählen die Geschichten, die sich hinter abstrakten Wörtern wie Innovation und Disruption verbergen", sagt Alexander Macheck, Global Editor in Chief von 'The Red Bulletin'. "Entrepreneure sind schließlich Vorbilder und Leitwölfe und ersetzen mehr und mehr das typische Karrieredenken vergangener Tage."

Das erste Heft ist in Deutschland ab sofort zu einem Copypreis von 2,50 Euro unter am Kiosk, in Coworking Spaces sowie auf Startup- und Innovations-Events erhältlich. Zudem erhalten Neon Abonnenten The Red Bulletin Innovator als kostenlose Beilage. Neben dem Print-Heft gibt es ein Online-Auftritt, der auf der Red Bull-Website integriert ist.