%%%Log-in-Allianz: RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 und United Internet gründen 'European netID Foundation'%%%

Mit der Gründung der 'European netID Foundation' nimmt die bereits angekündigte Log-in-Allianz der Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 und United Internet (Web.de, GMX) nun konkrete Formen an. Als "unabhängige Instanz" will die Stiftung Internet-Angebote aller Branchen bei der Umsetzung des neuen europäischen Datenschutzrechts unterstützen. Dazu stellt sie unter dem Markennamen 'netID' einen offenen Industriestandard bereit, mit dem jede Website in Europa ihren Nutzern "einen sicheren und datenschutzkonformen Log-in bieten kann", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Gründer. Gleichzeitig sorgt die Stiftung für die Einhaltung und Weiterentwicklung des Standards. Die European netID Foundation nimmt ihre operative Arbeit nach der Genehmigung durch die zuständige Stiftungsbehörde auf.

Für die Besetzung des Stiftungsrats haben die Initiatoren mit Prof. Dr. Friedbert Pflüger und Prof. Dr. Rolf Schwartmann renommierte Vertreter mit politischer, wissenschaftlicher sowie datenschutzrechtlicher Expertise gewonnen. Ebenfalls im Rat vertreten sind die Initiatoren mit Dr. Marcus Dimpfel (Mediengruppe RTL Deutschland), Daniel Prümers (ProSiebenSat.1) und Jan Oetjen (United Internet).

Über 'netID' steht jedem Nutzer bei seinem Account-Provider ein standardisiert gestaltetes Privacy Center zur Verfügung, das Transparenz über die persönlichen Daten garantieren soll. So können die User an nur einer Stelle ihre Daten verwalten, das Passwort ändern sowie Einwilligungen erteilen oder widerrufen. Persönliche Daten werden nur nach Zustimmung des Nutzers zwischen den Account-Providern und Internet-Diensten übertragen. Die beteiligten Unternehmen erreichen nach eigenen Angaben zusammen rund 50 Millionen Internetnutzer. Mit ihrem offenen Ansatz unterscheide sich die 'European netID Foundation' wesentlich von zentralen und proprietären Ökosystemen für Nutzer- und Nutzungsdaten, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Die Stiftung sei jederzeit bereit, auch mit anderen europäischen Initiativen den 'netID'-Standard weiterzuentwickeln".