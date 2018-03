%%%LinkedIn eröffnet zweiten Standort in Deutschland%%%

Das berufliche Netzwerk LinkedIn expandiert auf den deutschen Markt und eröffnet seinen zweiten Standort in Berlin. Das Büro wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2018 eingeweiht. Damit ist Deutschland das erste Land in Europa, in dem die Plattform aufgrund des Marktpotenzials eine zweite Niederlassung eröffnet. Seit 2011 existierte bereits ein Standort in München.

Nach Angaben von LinkedIn sollen 15 bis 20 Mitarbeiter im neuen Büro arbeiten. Mit den Mit zwei erfolgreichen Büros in Deutschland wird sich LinkedIn noch intensiver auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren können, die auf die Wünsche seiner Mitglieder und Kunden ausgerichtet sind.

Treiber für das Wachstum sind Investitionen von LinkedIn in Produkte für die Region. So führte das Unternehmen beispielsweise im Februar 2018 die Funktion Karrieretipps & Mentoring ein, mit der Mitglieder mit anderen Fach- und Führungskräften in Kontakt treten können. Seit Dezember vergangenen Jahres bietet LinkedIn zudem einen Gehaltsvergleich an, bei dem sich Mitglieder über die Gehaltsstrukturen einer großen Anzahl von Branchen und Regionen informieren können.

"Berlin bietet hervorragende Mitarbeiter sowie Entwicklungsperspektiven“, sagt Barbara Wittmann, Direktorin für den Bereich Rekrutierungslösungen und Mitglied der Geschäftsleitung bei LinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz. "Unsere Vision ist es, wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Mitglieder, Unternehmen und den öffentlichen Sektor gleichermaßen zu schaffen."

Das Business-Portal verzeichnete in den vergangenen Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein stetiges Mitgliederwachstum und zählt seit Dezember 2017 elf Millionen Mitglieder. Nahezu alle der 30 deutschen DAX-Unternehmen sowie führende mittelständische Unternehmen wie Carl Zeiss, Hager Group und Sixt setzen auf Lösungen von LinkedIn für Rekrutierungen, Marketing und Vertrieb.