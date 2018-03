%%%Stöers Newsportal Watson.de geht an den Start%%%

Der in Köln ansässige Medienkonzern Ströer Group investiert in sein digitales News-Portfolio und startet heute das neue Online-Portal Watson.de mit dazugehöriger App. Mit der Schweizer FixxPunkt AG, der in Zürich ansässigen Betreiberin von Watson.ch, hat Ströer einen Vertrag über die exklusive Nutzung der Markenrechte für Deutschland, die Technologie und den konzeptionellen Ansatz für den Launch von Watson.de in Deutschland abgeschlossen.

Das neue Newsportal legt seinen Fokus auf die drei Säulen Nachrichten, Unterhaltung und Debatten, die in der Ansprache, Erzählweise, Darstellung und der Verbreitungsweise auf die Generation Mobile ausgerichtet ist. Die Redaktion ist dafür unterteilt in die Bereiche News, Feature und Debatte, Social und Video. Geleitet wird das 25-köpfige Redaktionsteam von Chefredakteurin Gesa Mayr und der stellvertretenden Chefredakteurin Anne-Kathrin GerstlauerAngesiedelt ist die Redaktion im Berliner Publishing Hub von Ströer.

Zudem baut das Team ein eigenes Kolumnisten- und Influencer-Netzwerk auf. Zum Start kooperiert Watson mit Influencern aus dem Management von 2nd Wave, die zum Beispiel PietSmiet und LeFloid betreuen. Die von den Influencern kreierten Formate werden sowohl über die Website als auch über die Kanäle der Influencer gespielt.

Neben dem redaktionellen Betrieb verantwortet Ströer auch die Vermarktung von watson.de und bietet Kunden Werbeformen wie nativen Anzeigen, Video Ads und Display-Anzeigen, die für die Devices Mobile, Desktop und Tablet aufbereitet sind.

Begleitet wird der Launch durch eine Kampagne, die den Slogan 'News ohne Bla Bla' trägt. Ströer macht auf Plakaten und via Public Video im Umfeld des öffentlichen Nahverkehrs auf das neue New-Angebot aufmerksam. Außerdem setzt das Unternehmen über seine Tochter Ströer Social Publishing, auf Werbemaßnahmen bei Facebook. Ziel dabei ist, den Social Traffic langfristig in treue User umzuwandeln.

"Mit Watson.de schaffen wir ein vollwertiges und eigenständiges Newsangebot für die junge Zielgruppe in Deutschland", sagt Marc Schmitz, CEO von Ströer Content Group. "Watson.de ist zu 100 Prozent Mobile und Social ausgerichtet. Im Zentrum steht die App beziehungsweise die mobile Webseite. watson.de ist dort vertreten, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist: Zum Start wird das Instagram, Facebook und Twitter sein. Weitere Kanäle werden wir sukzessive erschließen."