%%%Online-Werbespendings steuern 2018 auf die 10 -Milliarden-Marke in Deutschland zu%%%

Digitale Werbung befindet sich in Deutschland weiter auf Wachstumskurs: Für 2018 wird über alle digitalen Werbeformen hinweg mit einem Umsatz von 9,9 Milliarden Euro gerechnet. Damit baut Online-Werbung seinen Marktanteil an allen Werbespendings auf 25,8 Prozent aus. Insgesamt hat sich der Markt für digitale Werbung innerhalb von sieben Jahren seit 2011 fast verdoppelt. Zu diesem Ergebnis kommen die Digital Media Spendings der Hamburger Onlinemedia-Agentur NetzwerkReklame. Die Untersuchung ergänzt die von Nielsen erhobenen Online-Werbespendings aus Display, Mobile und Bewegtbild um die Ausgaben für Suchmaschinen, Social Ads, Real Time Advertising und Video Advertising auf YouTube mithilfe Sekundärrecherche sowie eigenen Einschätzungen der Marktentwicklung.

Stärkster Wachstumstreiber bleibt demnach weiterhin mobile Onlinewerbung: Für dieses Jahr wird mit einem Plus von 250 Millionen Euro (+8 %) gerechnet. Neben mobiler Werbung ist Video der zweite Wachstumsmotor mit einer erwarteten Steigerung im Jahr 2018 von 190 Millionen Euro (17 %) gegenüber dem Vorjahr.

Als größter Block innerhalb der digitalen Werbespendings behauptet sich das Suchmaschinenmarketing: Der Prognose von NetzwerkReklame zufolge erreicht die Werbeform ein Volumen von 3,5 Milliarden Euro in Deutschland. Das Wachstum ist mit drei Prozent allerdings unterdurchschnittlich. Auch Social Ads werden in 2018 um über 15 Prozent zulegen und erreichen in Deutschland erstmals ein Volumen von über einer Milliarde Euro. Euro.

Andere Untersuchungen schätzen das Wachstum in diesem Werbemarkt deutlich geringer ein: So prognostizierte der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Februar 2018 einen Anstieg der Ausgaben für digitale Werbung von 2 Milliarden auf 2,2 Milliarden Euro. Nielsen kommt für Deutschland auf 3,7 Milliarden Euro (Internet + Mobile). Hauptursache für die großen Unterschiede zur Digital Media Spendings sei laut NetzwerkReklame die Berücksichtigung von Suchmaschinen-Marketing, Social und Programmatic.