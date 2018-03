ZDF schlägt nationales TV-Zentrum bei Großereignissen vor

Der Intendant des ZDF, Thomas Bellut, hat am Freitag (23. März 2018) ein nationales Fernsehzentrum für Großereignisse wie etwa den Olympischen Spielen vorgeschlagen. Als Standort schwebt ihm das Rhein-Main-Gebiet vor. Ein solches TV-Zentrum könne auch den Privatsendern offenstehen. Ein fester Standort sei einem "Wanderzirkus" vorzuziehen, sagte Bellut nach einer Sitzung des ZDF-Fernsehrates. Bellut verwies darauf, dass ein solches festes Zentrum kostendämpfend sei, weil es nicht jedesmal wieder aufgebaut werden müsse. Während der Olympischen Spiele in Südkorea gab es ein TV-Zentrum in Leipzig, das ARD und ZDF gemeinsam nutzten.



