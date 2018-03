%%%Bertelsmann und G+J investieren in weitere Start-ups%%%

Der Gütersloher Bertelsmann-Konzern und seine Hamburger Tochter Gruner + Jahr bauen ihre Portfolios an Start-up-Beteiligungen weiter aus. So führt Bertelsmann Asia Investments (BAI), der China-Investmentfonds des Medienkonzerns, die aktuelle Finanzierungsrunde B des chinesischen Carsharing-Dienstleisters Mydadao (www.mydadao.com) an. Mydadao (gegründet 2017) setzt vorwiegend auf E-Mobilität und hat bislang über 2.000 Fahrzeuge im Einsatz.

Auch der Hamburger Bertelsmann-Verlag Gruner + Jahr investiert erneut in ein Start-up. Dabei handelt es sich um das Berliner Unternehmen Ono Labs (www.onolabs.com), das im Herbst vergangenen Jahres von Chanyu Xu und Ramona Milcheva zusammen mit dem Partner Rheingau Founders gegründet wurde. Die Gruner + Jahr-Tochter G+J Digital Ventures, Berlin, steigt bereits in der Frühphasen-, der sogenannten Seed-Finanzierung, bei Ono Labs ein. Die junge Firma bietet pflanzliche Nahrungsergänzungen für Frauen an. Im Mittelpunkt steht dabei die "optimale Nährstoff-Versorgung während der Babyplanung, Schwangerschaft oder Stillzeit".

