Axel Springer erwirbt Minderheitsbeteiligung an Purplebricks

Die Axel Springer SE, Berlin, wird sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung und des Ankaufs von bestehenden Aktien von Anteilseignern mit einer Minderheit am britischen Unternehmen Purplebricks beteiligen, das eine transaktionsbasierte digitale Immobilienplattform betreibt. Der Kaufpreis für die Beteiligung in Höhe von 11,5 Prozent beträgt insgesamt 125 Mio. GBP (143,3 Mio. Euro). Der Erwerb weiterer Anteile ist derzeit nicht geplant. Im Zuge der Beteiligung wird Dr. Andreas Wiele, Vorstand Classifieds Media Axel Springer SE, einen Sitz im Board of Directors des Unternehmens übernehmen.

Purplebricks startete im April 2014 in Großbritannien und verfügt mit purplebricks.co.uk über "die führende nationale transaktionsbasierte digitale Immobilienplattform". Das Unternehmen ist zudem in Australien und den USA aktiv. Purplebricks unterstützt Kunden mit einer technologischen und skalierbaren Plattform beim Verkauf von Immobilien. Seit Dezember 2015 notiert Purplebricks an der London Stock Exchange und wird derzeit mit insgesamt 869 Mio. GBP (995 Mio. Euro) bewertet.

Dr. Andreas Wiele, Vorstand Classifieds Media Axel Springer SE: "Purplebricks hat unter der Leitung seines Gründers Michael Bruce eine höchst innovative digitale Immobilienplattform geschaffen und in kurzer Zeit zum klaren Marktführer in Großbritannien gemacht. Für Axel Springer bietet diese Minderheitsbeteiligung die Möglichkeit, an einem innovativen, schnell wachsenden Geschäftsmodell in neuen Märkten zu partizipieren."