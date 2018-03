Der frühere 'Stern'-Chefredakteur Thomas Osterkorn startet 'Hiddensee neu entdecken'

%%%Der frühere 'Stern'-Chefredakteur Thomas Osterkorn startet 'Hiddensee neu entdecken'%%%

Thomas Osterkorn, langjähriger Chefredakteur des 'Stern', hat jetzt den Verlag Leuchtfeuer Hiddensee gegründet. Erstes Projekt ist der Magazin-Reiseführer 'Hiddensee neu entdecken 2018/2019'. Das Layout entstand bei der Hamburger Agentur bp Content.



"Nach meiner Gruner + Jahr-Zeit schwebte mir im Kopf herum, noch etwas Publizistisches zu machen, und dafür braucht man ein Dach. Also habe ich den Verlag gegründet", erklärt Osterkorn: "Die Idee für den Magazin-Reiseführer ist auf Hiddensee entstanden, weil es keinen Reiseführer allein für diese Ostseeinsel gibt, auf der ich jetzt einen Zweitwohnsitz habe. Hiddensee wird immer reduziert auf das Gerhart-Hauptmann-Haus, den Leuchtturm und irgendetwas mit Sanddorn und dann war es das auch schon. Dieses Problem habe ja viele kleinere Urlaubsregionen. Eine Idee könnte sein, solche Magazin-Reiseführer auch für andere Orten zu produzieren, über die es entweder nichts gibt oder die, wie Hiddensee, nur als Appendix von Rügen, Mecklenburg-Vorpommern oder Stralsund vorkommen."



Das 92 Seiten umfassende Magazin enthhält zahlreiche opulente Fotostrecken der autofreien Ostseeinsel. Osterkorn: "Ich habe versucht eine gute Mischung zu finden aus Bildelementen, journalistischen Geschichten und Nutzwert."



'Hiddensee neu entdecken' ist zunächst nur in der Region in einer ersten Test-Auflage von 4.000 Exemplaren mit einem Copypreis von 9,80 Euro erschienen. Geplant ist, den Magazin-Reiseführer jährlich in aktualisierter Form neu herauszugeben. Bei der zweiten Auflage, die unter anderem in den Bahnhofsbuchhandel geht, soll die vertriebliche Verantwortung beim dpv, Hamburg, liegen.

zurück

( ) 26.03.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen