Neuer Standort für die 'FAZ'

Der Verlag der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' hat beschlossen, die Räume an der Hellerhofstraße 2/4 in Frankfurt am Main zu verlassen und einen Hochhausneubau an der Europaallee zu beziehen. Das unter dem Projektnamen "Baufeld 43" geplante Gebäude wird voraussichtlich Anfang 2021 bezugsfertig sein. Der Entwurf des Neubaus stammt vom Architekturbüro Eike Becker in Berlin. Projektentwickler und Bauherren sind die Paulus Immobiliengruppe und Patron Capital Partners.



Thomas Lindner, Vorsitzender der FAZ-Verlagsgeschäftsführung, hatte Mitte Februar erklärt, dass die FAZ-Gruppe in ihrem jetzigen Gebäudekomplex von 50 000 Quadratmetern nur 25 000 benötige. Das Haus sei alt und habe viel zu hohe Energiekosten. Er bezifferte den Renovierungsbedarf auf 60 bis 80 Millionen Euro. Eine Entscheidung über die anschließende Nutzung der Gebäude an der Hellerhofstraße ist nach Angaben des Verlages noch nicht gefallen.



( ) 26.03.2018

