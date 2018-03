Bertelsmann 2017 mit operativem Rekordergebnis und Milliardengewinn

Der Ausbau der Digital- und Wachstumsgeschäfte zahlt sich für Bertelsmann weiter aus. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 ein Umsatzplus, das stärkste organische Wachstum seit fünf Jahren, ein operatives Rekordergebnis sowie ein weiter verbessertes Konzernergebnis. Das geht aus der am Dienstagmorgen von Vorstandschef Dr. Thomas Rabe in Berlin vorgelegten Bilanz hervor.



Zu den "strategischen Fortschritten" von Bertelsmann zählte 2017 die Aufstockung des Anteils an der weltweit größten Publikumsverlagsgruppe, Penguin Random House, auf eine Dreiviertelmehrheit.

Bertelsmann steigerte seinen Umsatz im Berichtszeitraum um 1,4 Prozent auf 17,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 17,0 Mrd. Euro). Maßgebliche Treiber waren die RTL Group, das Musikunternehmen BMG, die Dienstleistungstochter Arvato sowie die in der Bertelsmann Education Group gebündelten Bildungsaktivitäten. Das organische Wachstum des Konzerns betrug 1,7 Prozent; die Wachstumsgeschäfte legten organisch um fünf Prozent zu. Sie erwirtschafteten damit einen Anteil von 32 Prozent am Gesamtumsatz; der Umsatzanteil der Digitalaktivitäten stieg auf 46 Prozent.



Das Operating EBITDA übertraf mit 2,64 Mrd. Euro den Rekordwert des Vorjahres (2,57 Mrd. Euro) noch einmal um 2,7 Prozent. Positiv entwickelten sich dabei besonders die RTL Group, Gruner + Jahr, BMG und die Bertelsmann Education Group. Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 15,3 Prozent (Vorjahr: 15,2 Prozent).

Das Konzernergebnis überstieg ebenfalls den Vorjahreswert und verbesserte sich auf rund 1,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,1 Mrd. Euro). Gründe für die positive Entwicklung sind nach Angaben des Konzerns das höhere operative Ergebnis sowie geringere Sondereinflüsse als 2016.

