%%%'brand eins' und Zeit online arbeiten zusammen%%%

Das Online-Angebot des Wirtschaftsmagazins 'brand eins' und Zeit online arbeiten in Zukunft zusammen. Die Redaktion von Zeit online wird ab sofort täglich prominent auf neue Beiträge von 'brand eins' verweisen und dafür einen gesonderten Bereich auf der Homepage einrichten. Das gab die Zeit-Verlagsgruppe am Dienstag in Hamburg bekannt.





Die IVW-Reichweite von brandeins.de wird ab sofort jener von Zeit online zugerechnet und von iq digital und Zeit online vermarktet.