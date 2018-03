%%%Inhalte der ZDFmediathek jetzt per Google Home abrufbar%%%

Google erweitert ab sofort das Angebot von Google Assistant auf Smartphones und sprachgesteuerten Lautsprechern wie Google Home. Durch die Partnerschaft mit dem ZDF lassen sich Inhalte der ZDFmediathek jetzt über Google Home steuern. In Verbindung mit Google Chromecast und Geräten mit integrierter Chromecast-Technologie können User neben Streaming-Videoinhalten von Netflix und YouTube nun die Angebote des ZDF nutzen.

Über Google Home und Google Assistant sind Nutzer in der Lage, mit den Sprachbefehlen "Ok Google, zeige … " und "Ok Google, spiele … " in der ZDFmediathek vorhandene Inhalte auf dem Fernseher anzusehen. Sich mit Nachrichtensendungen wie dem 'heute journal' über das Weltgeschehen zu informieren ist mit "Ok Google, zeige das heute journal von ZDF" genauso möglich, wie Kriminalfällen mit "Ok Google, zeige Soko Köln von ZDF" zu folgen. Fans von Horst Lichter können mit "Ok Google, zeige Bares für Rares von ZDF" ebenfalls ihre Lieblingssendung sehen.