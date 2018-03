%%%Media-Analyse: Audio-Nutzung auf hohem Niveau%%%

Radio bleibt beliebt: Knapp 95 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung schaltet weiterhin ein. Der klassische Radioempfang via UKW ist zwar leicht rückläufig, wird aber durch die Nutzung der Hörfunkprogramme via Internet ausgeglichen. Das zeigen die Daten der aktuellen ma Audio 2018 I. Sie löst die bisherige ma Radio ab und führt neben der Nutzung des klassichen Hörfunks auch digitale Audio-Quellen auf.

Unter den reichweitenstärksten Hörfunksendern führt in Deutschland weiterhin der Mantelprogramm-Anbieter Radio NRW vor Bayern 1. Beide können bei der Nutzung im Vergleich zur ma Radio 2017 II zulegen. Auf Platz drei folgt Antenne Bayern, auf den weiteren Rängen liegen WDR 2 (4), SWR 3 (5) und 1Live (6). Diese vier Programme mussten in der aktuellen Erhebung Verluste hinnehmen. Am Ende der Reichweiten-Top-Ten finden sich NDR 2, Bayern 3, SWR4 BW und Hit Radio FFH. Hier liegen NDR 2 und Bayern 3 im Plus, während SWR4 BW und Hit Radio FFH Hörer verlieren.

Mehr zur ma Audio 2018 I in den 'new business'-Printausgaben 14 und 15/2018. Hier bestellen.