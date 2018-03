%%%Motor Presse TV produziert Doku-Soap für den RTL-Sender Nitro%%%

Die Motor Presse TV GmbH (Motor Presse Stuttgart + Jörg Schütte) setzt nach der Staffelproduktion der Action-Game-Show 'Nitro Autoquartett' ihre Zusammenarbeit mit dem RTL-Männersender Nitro fort.

In der neuen Serie 'Detlef wird Rennfahrer' begleitet die TV-Redaktion den VOX-Dokusoap-Star Detlef 'Deffi' Steves auf seinem Weg vom Anfänger zum "Nordschleifen-Bezwinger". Dabei coacht der Profi-Rennfahrer und 'Fast Lap'-Moderator Christian Menzel den Rennsport-Neuling. Ziel ist die Teilnahme am '24h Classic'-Rennen im Rahmen des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring. Doch da darf Deffi nur mitfahren, wenn er seine Rennausbildung besteht.

Zu sehen ist die sechsteilige Doku-Serie ab dem 31. März immer samstags, um 13:30 Uhr und donnerstags, um 22:15 Uhr auf Nitro. Am 11. Mai, um 17:00 Uhr läuft bei Nitro außerdem die Zusammenfassung von Deffis erstem Einsatz auf dem Nürburgring.

Die Motor Presse TV GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Motor Presse Stuttgart und des Medienunternehmers Jörg Schütte mit Sitz in Köln. Seit gut neun Jahren betreibt die Firma den Pay-TV-Sender auto motor und sport channel, der im deutschsprachigen Raum, Osteuropa, Norwegen und den Benelux-Staaten empfangbar ist. Daneben arbeitet Motor Presse TV inzwischen verstärkt als Auftragsproduzent für TV-Sender und realisiert crossmediale Projekte für Werbekunden.