%%%Bastei Lübbe steigt bei BuchPartner aus%%%

Das Kölner Medien-Haus Bastei Lübbe AG zieht sich aus der BuchPartner GmbH in Darmstadt zurück und verkauft seinen GmbH-Anteil von 51-Prozent an die Familie Gellert, die als Mitgesellschafter an dem Buchgroßhändler mit 49 Prozent beteiligt war und nunmehr Allein-Gesellschafter ist. Carel Halff, seit November 2017 CEO bei Bastei Lübbe, erklärt die Entscheidung: "Die strategischen und wirtschaftlichen Erwartungen an diese Beteiligung haben sich leider nicht erfüllt. BuchPartner bleibt aber ein wichtiger Kunde und Vertriebspartner von Bastei Lübbe. Wir richten unseren Fokus auf die Stärkung und den Ausbau unseres Kerngeschäfts, den deutschsprachigen Buchverlagen im Print-, Digital- und Audio-Bereich."

28.03.2018

