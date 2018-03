%%%NDR mit neuer Late Night Show%%%

In der Nacht von Karfreitag auf Samstag schickt der NDR die Pilotfolge für eine neue Late-Night-Show auf Sendung, moderiert von dem Deutsch-Iraner Michel Abdollahi. Der 36-Jährige will darin Information mit Unterhaltung verbinden - und orientiert sich an amerikanischen Vorbildern wie Jimmy Kimmel und John Oliver. "Ich mag die Art der amerikanischen Hosts, ich mag deren Bildsprache, ich mag sogar deren Anzüge", so Abdollahi im Interview mit dem Medienmagazin 'journalist'. Zwar wird es auch bei Abdollahi einen Stand-up-Teil geben, allerdings ohne aufgeschriebene Autoren-Textchen. "Anstelle vorgefertigter Pointen, wollen wir lieber die hochgezogene Augenbraue meiner Interviews ausbauen, mit der ich den Blödsinn mancher Gesprächspartner viel besser beantworten kann als mit lauter Empörung."

Michel Abdollahis Late-Night-Show 'Der deutsche Michel' läuft in der Nacht von Freitag auf Samstag, 31. März 2018, 00.00 bis 00.45 Uhr im NDR.