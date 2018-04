%%%ZDF und Vodafone beenden Rechtsstreit und schließen Partnerschaft %%%

Das ZDF, Mainz, und der Telekommunikationsanbieter Vodafone, Düsseldorf, befanden sich seit 2012 im Rechtsstreit über die Bedingungen der Verbreitung der Programme im Kabelnetz. Nun konnten sich beide Partner auf eine mehrjährige Kooperation einigen.

Damit werden den Kunden von Vodafone in Zukunft die Inhalte der ZDF-Mediathek direkt nach TV-Ausstrahlung auf der Set-Top-Box, dem Smartphone oder Tablet zum Abruf bereitstehen. Zusätzlich wird ZDF Info in Kürze bei Vodafone auch in HD verfügbar sein.

ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut begrüßt die Einigung als einen wichtigen Schritt in die gemeinsame digitale Zukunft: "Die neue Partnerschaft ist vor allem auch eine gute Nachricht für das Publikum. Das umfangreiche Videoangebot unserer Mediathek ist künftig auch auf der Plattform von Vodafone verfügbar."