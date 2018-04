%%%Kartellamt erlaubt 'Jolie'-Übernahme durch Klambt%%%

Die Mediengruppe Klambt, Speyer, darf die Frauenzeitschrift 'Jolie' der Media Group Medweth, Basel, übernehmen. Entsprechende Pläne hat das Bundeskartellamt nun genehmigt. Zudem teilte die Bundeswettbewerbsbehörde in Wien mit, dass das Durchführungsverbot gemäß österreichischem Kartellgesetz mit Wirkung vom 29. März weggefallen sei. Damit bestehen keine kartellrechtlichen Hürden mehr für den Erwerb. Zur Media Group Medweth gehören unter anderem die Verlage OZ in Rheinfelden sowie Vision Media in München.