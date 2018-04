%%%App-Betrug verursacht Schaden von bis zu 800 Millionen US-Dollar%%%



Bots sind für den größten Teil der betrügerischen App-Downloads verantwortlich (Quelle: AppsFlyer)

Der Betrug mit App-Downloads nimmt weiter zu: Im ersten Quartal 2018 erreichte der entstandene Schaden weltweit eine Höhe von 700 bis 800 Millionen US-Dollar. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 30 Prozent. Neben den finanziellen Einbußen ist der Anteil der betrügerischen Installationen ebenfalls um 15 Prozent angewachsen. Damit sind nun 11,5 Prozent aller marketinggesteuerten Installationen betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt der Report 'The State of Mobile App Install Fraud' der Technologie-Plattform AppsFlyer. Für die Untersuchung wurden von September 2017 bis Februar 2018 insgesamt 6.000 Apps und 10 Milliarden Installationen analysiert.

Betrügerische Anwendungen sorgen in den USA für den größten finanziellen Schaden: App-Fraud verursacht hier Kosten in Höhe von 98 Millionen US-Dollar. Dahinter folgen Indien mit 26 Millionen US-Dollar und Indonesien mit 24 Millionen US-Dollar. In Europa entsteht in UK mit 16 Millionen US-Dollar der größte Schaden, in Deutschland beläuft er sich auf sieben Millionen US-Dollar.

Bots sind gefährlichste Bedrohung

In der Studie stellt AppsFlyer einen starken Anstieg von programmatischen Bot-Angriffen fest. Demnach überholten Bots im Februar 2018 die Device Farms als das meistgenutzte Betrugswerkzeug mit einem Anteil von 30 Prozent.

Shopping-Apps sind am häufigsten betroffen

Die beliebtesten Ziele von Mobile Fraud sind Shopping-Apps. Aufgrund ihrer hohen CPIs und starken Verbreitung verzeichneten diese Applikationen mit 275 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2018 die größten finanziellen Verluste, heißt es in dem Report. Ebenfalls stark betroffen sind Gaming-, Finance- und Travel-Apps. Im Gaming-Bereich etwa sind die Auszahlungen zwar viel niedriger, aber die Reichweite ist extrem hoch. Der entstandene Schaden beläuft sich in diesem Segment auf 103 Millionen Euro.