%%%'Elle', 'Harper’s Bazaar' und 'Instyle' bringen gemeinsames Beauty-Magazin auf den Markt%%%

Die drei Zeitschriftenmarken 'Elle', 'Harper’s Bazaar' und 'Instyle' aus dem Hause Hubert Burda Media, München, haben mit 'We are Beauty' ein gemeinsames Magazin veröffentlicht. Auf rund 100 Seiten haben die Redaktionen verschiedene Beauty-Trends zusammengetragen. Darunter befinden sich Themen wie Colors of Summer von 'Harper’s Bazaar', Beauty Food von 'Instyle' oder die beliebtesten Beauty-Reiseziele von 'Elle'. Außerdem sind verschiedene Shopping-Deals ausgewählter Beauty-Partner im Heft enthalten. Das Sonderheft erscheint mit den Mai-Ausgaben von 'Elle' (EVT: 4.4.2018), 'Harper’s Bazaar' (EVT: 4.4.2018) und 'Instyle' (EVT: 7.4.2018) im Bundle und wird im Abo und Einzelverkauf angeboten.

'We are Beauty' ist nicht das erste Gemeinschaftsprojekt der drei Burda-Marken: Im August vergangenen Jahres brachten 'Elle', 'Harper’s Bazaar' und 'Instyle' mit 'We are Fashion' erstmals ein gemeinsames Magazin heraus. Darin wurden Modetrends der Saison präsentiert, jeweils aus der eigenen Markenperspektive.

"Fashion und Beauty ist die Kernkompetenz unserer drei Marken. Mit ihnen erreichen wir mehr Mode- und Beauty-interessierte Konsumentinnen in Deutschland als andere Verlage“, sagt Elfi Langefeld, Managing Director von BurdaStyle Luxury. "Das 'We are Beauty‘-Sonderheft ist mit einer Auflage von über einer halben Millionen für unsere Anzeigenkunden gleichermaßen attraktiv als auch einzigartig in dieser Zielgruppe. Das spiegelt auch die sensationelle Resonanz im Anzeigenmarkt wieder. Und für die Leserinnen bietet das Bundle einen echten Mehrwert."