'Ku'damm 59' stellt neuen Rekord in der ZDF-Mediathek auf

Nicht nur in der linearen Ausstrahlung konnte der ZDF-Dreiteiler 'Ku'damm 59' starke Quoten erzielen, auch in der Mediathek fand die Fortsetzung des Historien-Dramas ihr Publikum. So erreichte der erste Teil zwischen dem 18. März und dem 3. April 2018 mit 1,42 Millionen Online-Sichtungen (Starten der Streams) den höchsten Wert, den der ein Video bisher in der ZDF-Mediathek erzielt hat. Der zweite Teil lag bei 1,15 Millionen, Teil 3 kam auf 1,35 Millionen Sichtungen. Den bisherigen Rekordwert hielt 'heute-show – Der Jahresrückblick' 2017 mit 1,18 Millionen Abrufen.

Umgerechnet auf die TV-Kennzahl Sehbeteiligung wurden die Folgen online durchschnittlich von 0,56 Millionen Zuschauern geschaut. Aufgeteilt auf die einzelnen Folgen sind das für die erste Folge 0,50 Millionen, die darauffolgenden Teile kamen auf 0,52 Millionen und 0,64 Millionen. Die klassische TV-Ausstrahlung erreichte im Durchschnitt 5,85 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von16,8 Prozent beim Gesamtpublikum.



"Wir freuen uns sehr, dass 'Ku'damm 59' eine so große Resonanz in der Mediathek hat", sagt Heike Hempel, stellvertretende Programmdirektorin des ZDF. "Zusammen mit der linearen Nutzung ist es der Fortsetzung der Familiengeschichte, die die weiblichen Themen der 50er Jahre erzählt, erneut gelungen, zum Fernsehereignis zu werden, das alle Generationen erreicht und berührt hat."