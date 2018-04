%%%Deutsche empfangen TV-Programm am häufigsten via Satellit%%%



Satellit bleibt führender TV-Empfangsweg in Deutschland (Quelle: Astra-TV-Monitor/Kantar TNS)

Der TV-Empfang über Satellit baut seine Position als führender Verbreitungsweg in Deutschland aus. Die Sat-Reichweite stieg im vergangenen Jahr um rund 130.000 Haushalte auf 17,72 Millionen (17,59 Mio.). Zu diesem Ergebnis kommt der Astra-TV-Monitors 2017, den das Marktforschungsinstitut Kantar TNS, München, jährlich im Auftrag der Satteliten-Plattform Astra, Unterföhring, durchführt. Für die Untersuchung wurden Ende 2017 insgesamt 6.000 Haushalte nach ihrem Hauptempfangsgerät befragt.

Laut der Erhebung verlor Kabelfernsehen 180.000 Haushalte und erreicht nun 16,39 Millionen Haushalte (16,57 Mio.). IPTV verzeichnete mit einem Plus von 300.000 auf 2,64 Millionen Haushalte den stärksten Anstieg. Der terrestrische Empfang stagnierte trotz der Umstellung auf den neuen Standard DVB-T2 bei 1,83 Millionen Haushalten. Ausgedrückt in Marktanteilen liegt Satellit-TV (45,9 %) vor Kabel (42,5 %) und IPTV (6,8 %). Terrestrisches Fernsehen bildet mit 4,7 Prozent das Schlusslicht. Die Zahl der TV-Haushalte in Deutschland ist 2017 auf 38,58 Millionen gewachsen. Im Jahr 2016 waren es noch 38,32 Mio.) und Fernsehen über Satellit bleibt dabei die erste Wahl.

Zudem zeigt der Bericht, dass der Trend Richtung hochauflösendes Fernsehen weiter anhält. Die Zahl der HD-Haushalte in Deutschland stieg innerhalb eines Jahres von 22,54 auf 27,48 Millionen Haushalte. Damit schauten bereits 71 Prozent aller Haushalte Fernsehen in HD.