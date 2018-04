%%%Twitter "reduziert" Deutschland-Präsenz%%%

Für Twitter laufen die Geschäfte in Deutschland alles andere als rund. Deutschland-Chef Thomas de Buhr hat seinen Abschied bereits verkündet. Das Büro in Berlin gibt es schon seit Ende 2016 nicht mehr und der Deutschland-Sitz in Hamburg ist still und leise in ein Co-Working-Space "verlagert" worden, wie der Medien-Journalist Kai-Hinrich Renner heute in den Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet.

Das deutsche Twitter-Team soll derzeit vier bis sechs Personen umfassen, es waren mal locker 30. Derzeit werden zwei Personen fü Deutschland gesucht: einmal geht es um die Nachfolge von Thomas de Buhr, der spätestens im Sommer 2018 ausscheidet, und darüber hinaus wird noch ein "Head of Public Policy, Government and Philanthropy" (gemeint ist ein Chef-Lobbyist) gesucht.