%%%ProSieben sichert sich mit 'GNTM' Zielgruppensieg in der Primetime%%%

Nachdem der private TV-Sender, Unterföhring, vergangene Woche die bislang niedrigsten Quoten der Castingshow 'Germany's next Topmodel' (1,79 Mio. Zuschauer ab drei Jahren) verkraften musste, konnte am gestrigen Abend (05.04.2018) das Allzeit-Tief überwunden werden: Die Ausgabe des Formats mit Heide Klum erreichte 2,24 Millionen Zuschauer bim Gesamtpublikum.

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Sendung wieder steigende Marktanteile: Während in der Vorwoche noch 12,5 Prozent erzielt wurde, verfolgtem in dieser Woche nun 14,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer die Casting-Show. Damit sicherte sich ProSieben den Primetime-Sieg in der jungen Zielgruppe. Dichtester Verfolger war RTL: Die Actionserie 'Alarm für Cobra 11' kam um 20.15 Uhr auf 13,4 Prozent in der Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) .